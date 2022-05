NA WSPÓLNEJ odc. 3437. Romans sprzed 20 lat. Streszczenie odcinka [08.06.22]

Na Wspólnej odc. 3437. Streszczenie

Policja nie znajduje syryjskich dzieci u Bergów. Omar i Rima są już u Kamila. Bergowie dowiadują się od Weroniki, że fundacja łącząca rodziny pomoże – za kilka miesięcy dzieci trafią do wujka. Bogdan uważa, że nie można tyle czekać - upiera się, że zaryzykuje i zawiezie je sam do Niemiec. Tylko Maria go rozumie. Darek zastanawia się kto, jeśli nie Lisowski, wpłacił pieniądze dla oszukanej pani Krystyny. Tymczasem Magda czule dziękuje Zakościelnemu za pożyczkę - wspólnie planują wyjazd do Gdańska. Żbik wygrywa sprawę przeciwko Osuchowskiemu, który przyznaje się do napaści na Magdę. Darek gasi radość Rosiek – mówi, że rozmawiał z Lisowskim i zna prawdę o niej. Eliza jest roztrzęsiona podejrzeniem ojca o romans z Luśką. Prosi go o rozmowę i oskarża. Cielecki przyznaje się do romansu, ale… sprzed 20 lat! Eliza jest w szoku - wyrzuca ojcu, że oszukiwał ją i mamę przez całe życie… To nie koniec ciosów dla Cieleckiego – Luśka ostrzega go, że powinien zacząć się bać.