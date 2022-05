NA WSPÓLNEJ odc. 3438. Ela została bandytką? Streszczenie odcinka [09.06.22]

Na Wspólnej odc. 3438. Streszczenie

Do Darka przychodzi Lisowski – rzuca mu plik dokumentów świadczących, że Magda od początku brała świadomy udział w jego przekrętach i nieźle się na nich obłowiła. W kancelarii Darek słyszy, jak Justyna przekonuje męża, że powinien zwolnić Rosiek. Żbik wręcza ojcu teczkę z dowodami na czynny udział Magdy w oszustwach. Sławek namawia Ninę do walki o miłość. Nina nie chce wyjść z pokoju. Sławek dowiaduje się, że powiedziała Decybelowi o swoim dziecku. Dziedzic jest pod wrażeniem odwagi dziewczyny. Przekonuje córkę do jeszcze jednej rozmowy z Decybelem – wie z doświadczenia, że prawdziwe uczucie pozwala przetrwać najgorsze kryzysy. Ela odrzuca zaloty Igora. Nowaka coraz bardziej martwi to, jak zmieniła się osobowość ukochanej. Spotyka się z panią Mazur, której syn oddał serce Elżbiecie. Słysząc opowieści o Janku do Igora dociera, że ukochana zachowuje się, jak zmarły syn kobiety. Tymczasem Ela prowadzi twarde negocjacje z Borysem – przy okazji żąda, by Orłow nie kontaktował się więcej z Ewą.