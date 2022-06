NA WSPÓLNEJ odc. 3439. Uchodźcy zostają porwani. Streszczenie odcinka [13.06.22]

Na Wspólnej odc. 3439. Streszczenie

Uchodźcy Omar i Rima dziś ruszają z Bogdanem i Marią do Niemiec. Kiedy Berg pakuje ich rzeczy do bagażnika, do samochodu wdziera się… Wolak! Zwolniony z pracy przez Bogdana mężczyzna w zemście uprowadza syryjskie dzieci i wiezie je na komisariat. Po drodze ma zawał serca! Kuba jest załamany – stracił wszystkie pieniądze, które zainwestował w krypto waluty. Majka ma dość ryzykownych i niemądrych decyzji ukochanego. Brzozowskiego stara się pocieszyć Karol – oni z bratem mają inny pomysł na zarabianie. Niekoniecznie legalny… W życiu Darii następują znaczące zmiany – dziewczyna wyprowadza się z domu i kończy staż w domu dziecka. Kiedy żegna się ze swoimi podopiecznymi, jedna z dziewczynek rozpaczliwie błaga, żeby Dziedzicówna zabrała ją ze sobą.