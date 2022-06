NA WSPÓLNEJ odc. 3441. Wyjawienie prawdy o zdradzie. Streszczenie odcinka [15.06.22]

Na Wspólnej odc. 3441. Streszczenie

Eliza namawia ojca do szczerej rozmowy żoną – mama musi dowiedzieć się o jego zdradzie sprzed lat i o tym, że jest owoc tej zdrady. Cielecki błaga córkę, żeby nie robić tego dziś – w dniu urodzin mamy. W trakcie przyjęcia na cześć Wandy, niespodziewanie w drzwiach staje… Luśka! Smolny ma dzisiaj zająć się wnukiem – obawia się, że nie podoła temu wyzwaniu. Z ofertą pomocy startuje nowa dziennikarka, Pola. Podczas miłego popołudnia dziewczyna dowiaduje się od Krzysztofa, że producent ekranizacji "Upału ciał" chce mu narzucić scenarzystę. Pola natychmiast oferuje Smolnemu swoje usługi i pełną podległość. Daria próbuje ratować mężczyznę, który dostał zawału na przystanku autobusowym. Kiedy trafia z nim do szpitala, spotyka doktora Nalepę. Lew nie robi na niej dobrego wrażenia – Dziedzicówna wyzywa go od służbistów. Niestety, mężczyzna z przystanku umiera – Daria profesjonalnie wspiera jego żonę. Przygląda się temu szpitalny psycholog.