NA WSPÓLNEJ odc. 3443. Romans wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [20.06.22] redakcja

Dochodzi do konfrontacji Darka z jego ojcem. Czy Zakościelny przyzna się do romansu? Tymczasem Bergowie goszczą u siebie Wolaka. Czego od nich chce? Co zaskoczy Sylwka? Przeczytaj streszczenie 3443. odcinka Na Wspólnej!