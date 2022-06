NA WSPÓLNEJ odc. 3444. Kuba znów zacznie brać narkotyki? Streszczenie odcinka [21.06.22]

Na Wspólnej odc. 3444. Streszczenie

Borys wręcza Elżbiecie pokaźną gotówkę – w podziękowaniu za dotychczasową współpracę. Niespodziewanie, Marcinkowa przyjmuje pieniądze. Zdenerwowana Ewa spotyka się z Orłowem i każe mu zabrać tę brudną kasę. Inaczej zgłosi sprawę na policję. Borys łapie się za serce i pada na ziemię. Kuba próbuje nadrobić zaległości w nauce – całymi dniami i nocami ślęczy nad książkami. Majka i przyjaciele martwią się o niego. Brzozowski pyta Karola, jak on to robi, że spokojnie zdaje wszystkie zaliczenia i egzaminy. Kumpel odpowiada, że korzysta z tabletek, które wyprodukował z bratem. Kuba zaczyna się zastanawiać, czy – nie bacząc na swoje doświadczenia z przeszłości - nie zacząć się wspomagać. Podczas spaceru z Agnieszką Hebel widzi w samochodzie człowieka, na widok którego blednie. Ukrywa przed Agnieszką zdenerwowanie, ale wieczorem zaczyna czyścić swoją broń. Tłumaczy Sebie, że do miasta wrócił Niuniek – gangster, który kiedyś odbił mu kobietę. Przerażony Seba spotyka się z piękną córką Niuńka – trzeba jakoś pogodzić odwiecznych wrogów.