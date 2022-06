NA WSPÓLNEJ odc. 3445. Ewa chce odnowić romans? Streszczenie odcinka [22.06.22] redakcja

Orłow trafia do szpitala. Odwiedza go przejęta Ewa. Czy znów chce poderwać Borysa? Co na to jego żona? Tymczasem Kuba postanawia znów brać narkotyki. Czy bliscy coś zauważą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3445. odcinka Na Wspólnej!