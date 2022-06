NA WSPÓLNEJ odc. 3446. Smolny straci żonę? Streszczenie odcinka [23.06.22]

Na Wspólnej odc. 3446. Streszczenie

Przyjaciele odnajdują ledwie żywego Karola. Po otrzymaniu leku, chłopak dochodzi do siebie i martwi się jedynie o to, co pomyśli o nim Magda. Majka czuje, że najlepiej będzie, gdy powie koleżance prawdę o chorobie Karola. Kuba też czuje, że czas na szczere wyznanie – nie pojedzie z ukochaną w góry, bo stracił wszystkie pieniądze. Maja jest na niego wściekła. Smolny studiuje podręcznik dla scenarzystów. Pochłonięty pracą nie widzi, że Basia nie chce z nim nawet rozmawiać. Dopiero syn uświadamia mu, że zaniedbał relacje z żoną. Krzysztof spektakularnie rozgrywa wspólny wieczór z Basią, doprowadzając ją niemal do zawału. Tymczasem Pola prowadzi potajemnie dziennikarskie śledztwo w sprawie Krupskiego. Okłamuje Smolnego, że pracuje pod nadzorem Nowaka. Borys tak namieszał, że wszystkim puszczają nerwy. Ktoś włamał się do fundacji Elżbiety. Igor namawia ukochaną, żeby oddała pieniądze Borysowi – to na pewno o nie chodzi. Ela się nie zgadza. Kiedy wychodzi z fundacji, napada na nią żona Orłowa – dochodzi do szarpaniny. Tymczasem Ewa atakuje w szpitalu Orłowa – jest tak ostra, że do akcji musi wkroczyć Ostrowski.