NA WSPÓLNEJ odc. 3447. Kuba zostaje dilerem. Streszczenie odcinka [27.06.22]

Na Wspólnej odc. 3447. Streszczenie

Eliza jest rozgoryczona kłamstwami ojca i cały czas nie wierzy, że Luśka miałaby być jej siostrą. Cielecki wciąż ukrywa te rewelacje przed żoną. Po południu do Bergów przychodzi Łucja i ojciec Elizy – ma wyniki badań genetycznych. Prosi, by przeczytała je Luśka. Eliza aż trzęsie się z emocji i liczy na to, że ojcostwo nie zostanie potwierdzone. Ostrowski dostaje telefon ze szpitala – Orłow uciekł. Ewa zaczyna się coraz bardziej bać o siebie i Elę. Arek twierdzi, że Elżbieta powinna oddać Borysowi "darowiznę", o którą napastliwie upomina się żona Orłowa. Tymczasem Ela dowiaduje się, że Igor rozmawiał z matką dawcy jej serca. Jest na niego wściekła. Kuba zastanawia się, jak wybrnąć z finansowych kłopotów, w które wpadł inwestując w krypto waluty. Rozwiązanie podsuwa mu kumpel ze studiów, Piotrek. Chłopak dowiaduje się, że Brzozowski lepiej zaczął sobie radzić z zaliczeniami dzięki tabletkom Dexa i Karola. Chce od niego kupić większą partię. Kuba mówi o tym przyjaciołom, a ci przyjmują go do interesu. Jako dilera…