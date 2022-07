NA WSPÓLNEJ odc. 3460. Rocznica ślubu i oszustwo. Streszczenie odcinka [19.07.22] redakcja

Karol pragnie odzyskać dawną miłość. Co zrobi, aby zwrócić na siebie uwagę Magdy? Z kolei Ela nagle zmienia nastawienie do Igora. Czym go zaskoczy? Kto zapomni o rocznicy ślubu? Już teraz przeczytaj streszczenie 3460. odcinka Na Wspólnej!