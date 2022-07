NA WSPÓLNEJ odc. 3462. Gazeta Smolnego ma kłopoty. Streszczenie odcinka [21.07.22]

Na Wspólnej odc. 3462. Streszczenie

Darek dowiaduje się od ojca, że Marysia wciąż jest obrażona i siedzi w swoim pokoju. Żbik idzie do siostrzyczki i przy okazji rozmowy dowiaduje się o jej nowej przyjaciółce, Oliwce. Gdy Marysia pokazuje ich internetową korespondencję do Darka dociera, że mała prawdopodobnie wpadła w sidła pedofila. W redakcji Smolnego wybucha afera – senator Krupski pozywa tygodnik za publikację oszczerstw na jego temat. Wychodzi na jaw, że Pola okłamała wszystkich – tekst poszedł bez autoryzacji dziewczyny poszkodowanej przez Krupskiego. Smolny przyjeżdża do Poli - gdy ta słyszy, że jest zwolniona, lekceważąco stwierdza, że nie da się wyrzucić. Do Weroniki trafia klientka, która chce się rozwieść. Kobieta wyznaje, że w przeszłości leczyła się psychiatrycznie i obawia się, że mąż wykorzysta to, by odebrać jej dzieci. Nieoczekiwanie u Roztockiej zjawia się Jan – wyznaje, że dla niej wrócił z Kanady. Para spędza ze sobą namiętne popołudnie.