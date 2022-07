NA WSPÓLNEJ odc. 3463. Pedofil porywa Marysię. Streszczenie odcinka [25.07.22]

Na Wspólnej odc. 3463. Streszczenie

Żbik działa przekonany, że Marysia ma kontakt z pedofilem. Darek pisze z telefonu siostry do rzekomej Oliwki, proponując spotkanie. Nie wie, że pedofil kręci się przed posesją Zakościelnych. Niedługo potem Zakościelni orientują się, że córka zniknęła. Darek z przerażeniem odkrywa w telefonie siostry wiadomość od Oliwki – czeka na Marysię w parku. Dex jest pobudzony i roztrzęsiony - czuje kołatanie serca po zażyciu tabletek udoskonalonych przez Karola. Wkurzony każe bratu zniszczyć produkt. Karol nie dość, że nie słucha brata, to jeszcze nie informuje Kuby, co ten rozprowadza. Brzozowski sprzedaje Piotrkowi nowe tabsy. Tymczasem Tomek Nowak wnika w środowisko studenckie – robi dziennikarskie śledztwo w sprawie chemicznych wspomagaczy nauki. Roman jest wściekły – odkrywa, że Muszko podle go oszukał sprzedając mu maść na odciski jako cudowny specyfik na porost włosów. Hoffer w świetnym stylu odgrywa się na sąsiedzie. Satysfakcja nie trwa długo - Roman otrzymuje list polecony, który wprawia go w osłupienie. To… rachunek za izbę wytrzeźwień.