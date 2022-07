NA WSPÓLNEJ odc. 3464. Roman wpada w kłopoty finansowe. Streszczenie odcinka [26.07.22]

Na Wspólnej odc. 3464. Streszczenie

Roman jest w szoku, gdy otrzymuje kolejne pismo – to harmonogram spłat pożyczki, którą ktoś zaciągnął na jego nazwisko. Hoffer zapewnia wkurzoną Honoratę, że to jakaś pomyłka – ktoś się za niego podszywa. Roman jest załamany własną naiwnością, gdy przypomina sobie, że pośrednik z biura podróży fotografował jego dowód osobisty. Daria namawia Paulinę na spacer na wózku inwalidzkim – przekonuje ją opowieściami o ukochanym Adamie, który umiał cieszyć się życiem mimo kalectwa. Żona Lwa odwdzięcza się wyznaniami o miłości swojego życia. Jednak stwierdza, że absolutnie nie zamierza obarczać męża swoją chorobą. Jakiś czas później Daria wpada przypadkiem na doktora Nalepę. Reakcje obojga świadczą wyraźnie, że między nimi iskrzy. Junior zalicza wpadkę przed rodzicami i dziadkiem – wychodzi na jaw, że handluje w szkole oranżadą w proszku. Cielecki jest zachwycony przedsiębiorczością wnuka i przekonuje młodych Bergów, by mu na to pozwolili. Gdy Rafał odbiera wnuka ze szkoły, słyszy, że za swój biznes Junior otrzymał naganę. Cielecki przekonuje dyrektorkę, żeby darowała jego wnukowi.