NA WSPÓLNEJ odc. 3465. Żona Nalepy popełni samobójstwo? Streszczenie odcinka [27.07.22]

Na Wspólnej odc. 3465. Streszczenie

Daria zamartwia się o Paulinę - ma złe przeczucia po tym, co wczoraj od nie usłyszała. Tymczasem Paula zamawia taksówkę i niezauważona opuszcza szpital. Kiedy Lew to odkrywa, jego żona jest już w pokoju hotelowym i zażywa potężną dawkę leków. Kuba ma sprzedać tabletki klientowi poleconemu przez Piotrka. Nie wie, że to… Tomek Nowak. Kiedy dziennikarz orientuje się, że dilerem jest Brzozowski, natychmiast informuje Smolnego i Basię. Niestety, ci nie mogą się skontaktować z Kubą. A kiedy przyjeżdżają do jego mieszkania, widzą Kubę i Karola wyprowadzanych przez policję. Basia dowiaduje się też, że Piotrek - po przedawkowaniu prochów rozprowadzanych przez chłopaków - wylądował w szpitalu. Eliza jest wkurzona i zaskoczona, gdy słyszy od ojca, że za handel oranżadą w szkole Junior ma ponieść karę. Robi Rafałowi awanturę. Tego dnia Cieleckiego czeka jeszcze moc przeżyć – zatrudnia Łucję w swojej firmie, a po południu spotyka jej mamę – swoją dawną kochankę.