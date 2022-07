NA WSPÓLNEJ odc. 3468. Przesłuchanie na policji. Streszczenie odcinka [02.08.22]

Na Wspólnej odc. 3468. Streszczenie

Mikołaj oddaje Michałowi ostatnią ratę za mieszkanie. Ze wstydem przyznaje, że brakuje mu 20 tysięcy. Brzozowski obiecuje poczekać. Mężczyźni "urywają się" Marcie i Idze na piwo. W nocy wdzięczny Mikołaj zaprasza Michała do prywatnego klubu – można tam zagrać w karty na pieniądze. Zaskoczony dowiaduje się, że Brzozowski był uzależniony od hazardu. Robert przesłuchuje Dexa, Majkę i Magdę, po czym wzywa zatrzymanych Karola i Kubę. Karol chce wziąć całą winę na siebie, Brzozowski się nie zgadza. Robert decyduje się tymczasowo ich zwolnić. Kiedy chłopcy wychodzą, czekają na nich przyjaciele. Ale Kuba widzi, że wśród nich nie ma jego ukochanej Majki. Tymczasem Smolny dostaje powiadomienie z sądu, że Pola pozywa go za mobbing i molestowanie. Kopciowa z Manią wprowadzają się do wynajętego mieszkania. Kiedy matka Żanety chce wziąć nastolatkę na zakupy, ta odmawia pod jakimś pretekstem. Niedługo potem Kopciowa widzi Manię całującą się przed domem z jakimś chłopakiem. A właśnie nadchodzi Żaneta.