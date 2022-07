NA WSPÓLNEJ odc. 3469. Kolejna intryga Poli. Streszczenie odcinka [03.08.22] redakcja

Michał musi wrócić do kasyna. To przypomina mu o dawnych nawykach. Tymczasem Smolny zwierza się Basi. A co wydarzy się w więzieniu? Czy Wójcik wreszcie będzie mógł opuścić areszt? Przeczytaj streszczenie 3469. odcinka Na Wspólnej!