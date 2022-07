NA WSPÓLNEJ odc. 3470. Operacja ratująca życie. Streszczenie odcinka [04.08.22]

Na Wspólnej odc. 3470. Streszczenie

Daria przyznaje Luizie, że źle ulokowała uczucia – lekarz, który jej się podoba jest zajęty. Na dodatek ona zaprzyjaźniła się z jego żoną. Tymczasem Paula wyrzuca mężowi, że nie pozwala jej umrzeć. W trakcie emocjonalnej rozmowy z Lwem kobieta traci przytomność. Natychmiast ląduje na bloku operacyjnym. Kiedy do roztrzęsionego Nalepy podchodzi Daria, ten traktuje ją bardzo nieprzyjemnie. Kiedy Beata się budzi i widzi w swoim domu Emila prosi go, żeby więcej u niej nie nocował. Zdenerwowana Wójcikowa słyszy w odpowiedzi, że dzisiaj może zobaczyć Pawła. Spotkanie dramatycznie rozdzielonego małżeństwa jest pełne emocji – Paweł przytula się do brzucha żony. Oznajmia bratu, że jego syn będzie miał na imię… Emil. Antosia przyłapuje Jana wymykającego się z sypialni Weroniki. Mówi, że jej nie musi się bać - póki mama jest szczęśliwa. Żartuje, że ma nadzieję, iż Jan nie prowadzi podwójnego życia. Po południu do kancelarii Weroniki wpada roztrzęsiona klientka - Pomorska pokazuje wyniki badań, które świadczą, że zażywa narkotyki. Kobieta twierdzi, że to mąż jej czegoś dosypuje do jedzenia. Wieczorem dzwoni przerażona Pomorska i krzyczy, że zrobiła coś strasznego.