NA WSPÓLNEJ odc. 3471. Ukryta kamerka i wypadek. Streszczenie odcinka [08.08.22]

Na Wspólnej odc. 3471. Streszczenie

Michał wygrywa w pokera tysiąc złotych. Mimo zachęty właścicieli nielegalnego kasyna, Brzozowski kończy grę. Jest z siebie dumny, rozpiera go euforia. W pracy pozytywnie zaskakuje Ilonę swoją kreatywnością, a w domu wyznaje Idze, że chce mieć z nią dziecko. Kuba chce wyprowadzić się ze studenckiego mieszkania - nie wyobraża sobie życia pod jednym dachem z byłą już dziewczyną oraz z Karolem, który bardzo go zawiódł jako przyjaciel. Tymczasem Tomek kończy artykuł o dopalaczach, które rozprowadzał Brzozowski. Pyta Smolnego, czy puścić ten tekst. Weronika przyjeżdża na miejsce wypadku, który spowodowała jej klientka. Pomorska tłumaczy, że potrąciła rowerzystę… uciekając przed kimś, kto ją śledził. I to na pewno był jej mąż. Roztocka zastanawia się nad poczytalnością klientki. Jednak kompletnie zmienia zdanie, kiedy Pomorska przynosi jej nagranie z ukrytej kamery, zamontowanej w jej mieszkaniu.