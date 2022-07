NA WSPÓLNEJ odc. 3472. Smolny atakuje Polę. Streszczenie odcinka [09.08.22]

Na Wspólnej odc. 3472. Streszczenie

Michał prosi Zdybicką o dzień wolnego w pracy. Zamierza go wykorzystać na grę w pokera. Tymczasem Sławek melduje Idze, że są na tropie nielegalnego kasyna. Śledczy uzgadniają, że podejrzane miejsce trzeba obserwować, a do środka wprowadzić policyjnego szpiega. Matka Luśki odwiedza Cieleckiego. Eliza robi ojcu wyrzuty, że zaprasza byłą kochankę do jej mieszkania. W odpowiedzi na to Rafał pakuje się i wyprowadza do… Luśki. Kiedy dowiaduje się o tym Eliza, ma pretensje do przyrodniej siostry, że cały czas rozbija jej rodzinę. Odpowiedź Luśki na tyle ją szokuje, że postanawia z nią współpracować. Pola pokazuje Gwieździe filmiki, na których widać ją i Smolnego w bardzo jednoznacznych sytuacjach. Oznajmia, że wycofa oskarżenia o mobbing i molestowanie, jeśli Gwiazda awansuje ją na szefową działu krajowego. Właściciel gazety nie ma wyjścia. Kiedy dowiaduje się o tym Smolny, trafia go szlag. Rusza do ataku.