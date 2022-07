NA WSPÓLNEJ odc. 3473. Obserwacja psychiatryczna. Streszczenie odcinka [10.08.22]

Na Wspólnej odc. 3473. Streszczenie

Paula błaga męża, żeby użył swoich znajomości i odwołał decyzję o skierowaniu jej na obserwację psychiatryczną po próbie samobójczej. Podobne zdanie ma Daria. Doktor Nalepa w końcu ulega, tym bardziej, że żona obiecuje mu, że pojedzie do Szwajcarii na leczenie, które dla niej znalazł. Jednak ani Daria, ani Lew nie wiedzą, że Paula cały czas oszukuje pielęgniarki i gromadzi silne leki. Kiedy wściekły i zdesperowany Smolny chce zaatakować Polę, w ostatniej chwili zjawia się Basia i kategorycznie powstrzymuje męża przed ostateczną konfrontacją. Krzysztof odpuszcza. Nazajutrz rezygnuje z pisania scenariusza i składa na ręce Gwiazdy wypowiedzenie z pracy. Michał z Mikołajem grają w nielegalnym kasynie. Tym razem Brzozowskiemu szczęście nie sprzyja. Mikołaj widząc, jak przyjaciel się pogrąża, próbuje przekonać go do wyjścia. Robi się nerwowo, ale Brzozowski w końcu daje się odciągnąć od gry. Jednak po wyjściu z kasyna, wciąż nabuzowany, prowokuje kłótnię z Leśniewskim. Wściekły, nazywa przyjaciela skończonym dupkiem.