NA WSPÓLNEJ odc. 3475. Brak nadziei na wyzdrowienie. Streszczenie odcinka [22.08.22]

Na Wspólnej odc. 3475. Streszczenie

Lew otrzymuje odmowę leczenia Pauliny w szwajcarskiej klinice – tamtejsi lekarze nie widzą szansy na skuteczną terapię. Nalepa postanawia to ukryć przed żoną, ale ona sama nie wierzy, że cokolwiek jej pomoże. Daria nie może uwierzyć, że nie ma ratunku dla Pauliny. Beata jest coraz bardziej wkurzona na Emila – wyrzuca mu, że celowo nic nie robi w sprawie uniewinnienia Pawła. Sugeruje, że pasuje mu to, bo będzie mógł być blisko niej i swojego dziecka. Larson jest oburzony jej insynuacjami. Udaje mu się skontaktować z wujem Pawła, kryminalistą Zawiasem. Jest groźnie, ale Emilowi udaje się przekazać, że młody Wójcik potrzebuje pomocy. Janek obchodzi swoje 18 urodziny - zamierza je świętować z Bellą i przyjaciółmi. Dziewczyna traci chęć do zabawy, gdy w pokoju Janka znajduje wniosek o stypendium na angielskiej uczelni. Wkurzona próbuje mu uświadomić, że studia w Londynie to praktycznie decyzja o ich rozstaniu. Nocą - kiedy chłopcy są mocno wstawieni - dochodzi do wybryku, wskutek którego Janek wpada w fatalną pułapkę.