NA WSPÓLNEJ odc. 3476. Starcie z zakonnicami. Streszczenie odcinka [23.08.22]

Na Wspólnej odc. 3476. Streszczenie

Beata przeprasza Emila po tym, jak bardzo go obraziła. Larson wybacza jej i ma dobre wiadomości – dziś ma odbyć się wizja lokalna, która może pomóc oczyścić Pawła z zarzutów. Jednak okazuje się, że najważniejszy świadek – ochroniarz kantoru - jest zastraszany przez bandytów. Wieczorem Sławek śledzi świadka i nagrywa, jak gangsterzy dopadają i wypytują mężczyznę, co powiedział policji!. Po idiotycznym wybryku Janka, jego przyjaciele mają starcie z zakonnicami, które zamierzają wezwać policję. Młodzieży udaje się przekonać siostrę przełożoną, żeby wybaczyła koledze. Wezwani Zimińscy nie mogą uwierzyć w to, że Janek utknął w… oknie życia. Chłopak musi ponieść srogą karę wymyśloną przez siostry zakonne. Matka Żanety znajduje w pokoju Mani ukrytą butelkę wina. Od tej chwili wnuczka jest na celowniku Heleny. Mania zabiera ukrytą butelkę na randkę ze swoim chłopakiem. Kiedy Leon pociąga z niej łyk, okazuje się, że Kopciowa zamieniła jej zawartość. Przerażona dziewczyna spodziewa się totalnej afery.