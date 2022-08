NA WSPÓLNEJ odc. 3477. Paweł dusi policjanta. Streszczenie odcinka [24.08.22]

Na Wspólnej odc. 3477. Streszczenie

Emil dostaje od Zawiasa ksywkę bandyty, który napadł na kantor. Sławek potwierdza – "Krzywy" to ten, którego wczoraj wyśledził. Aresztowany i przyciśnięty przez śledczego gangster przyznaje się do napadu. Jednak jako wspólnika podaje Pawła. Wójcik - będąc pewnym, że wychodzi na wolność - dowiaduje się od śledczego o zeznaniach bandziora. Wpada w szał i zaczyna dusić śledczego Konopkę. Mikołaj odradza Brzozowskiemu hazard, ale Michał nie słucha – idzie do kasyna i przegrywa wszystkie swoje pieniądze. Będąc w amoku, przyjmuje pożyczkę od właściciela kasyna. Wieczorem zaniepokojona Iga bezskutecznie próbuje dodzwonić się do Michała. Gwiazda oznajmia pracownikom redakcji, że nową szefową działu będzie Pola. Krótko wyjaśnia, że musiał zgodzić się na żądania Drozdowicz, bo gazety nie stać na proces z nią. Tymczasem Smolny jest załamany czytając kolejny artykuł, w którym zostaje przedstawiony jako mobber i prześladowca kobiet. Niespodziewanie do Krzysztofa przychodzi Pola i prosi go, żeby wrócił do pracy.