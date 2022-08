NA WSPÓLNEJ odc. 3478. Nagie zdjęcia pani adwokat. Streszczenie odcinka [25.08.22]

Na Wspólnej odc. 3478. Streszczenie

Mikołaj znajduje Michała w kasynie i próbuje odciągnąć go od gry. Wyrzuca koledze, że przez niego oszukuje swoją żonę i Igę. Brzozowski nie przejmuje się tym i sam okłamuje ukochaną. Jednak Igi nie przekonuje nawet pierścionek, który Michał jej wręcza klęcząc przed nią. Tymczasem Mikołaj wyznaje Marcie prawdę. Ta twierdzi, że Iga musi wiedzieć, że Michał wrócił do hazardu. Weronika dowiaduje się, że Jan założył szkołę fotografii, w której zatrudnił swoją znajomą w roli asystentki. Tymczasem do kancelarii Roztockiej przychodzi mąż Pomorskiej. Mężczyzna próbuje przekonać prawniczkę, że jego żona musi leczyć się psychiatrycznie. Gdy Weronika nie daje się zmanipulować, Pomorski staje się obcesowy. Wieczorem Roztocką spotyka przykra niespodzianka – na stronie kancelarii pojawia się jej nagie zdjęcie z erotycznej sesji Jana. Smolny jest potwornie znerwicowany przez sytuację, w jaką wpakowała go Pola. Tymczasem ta bezskutecznie próbuje nawiązać dobre relacje z zespołem redakcyjnym. W dodatku prezes Gwiazda oskarża ją, że sprzedała sprawę Smolnego brukowcom. Wieczorem Pola dopada żonę Krzysztofa i wmawia jej, że mąż ją zdradzał.