NA WSPÓLNEJ odc. 3482. Kto zabił Paulinę? Streszczenie odcinka [01.09.22] redakcja

Gosia wyjawia, co tak naprawdę stało się z pieniędzmi na wycieczkę klasową. Z kolei Michał znów wraca do kasyna. Co się wydarzy? O co Daria z Nalepą będą się wzajemnie podejrzewać? Już teraz przeczytaj streszczenie 3482. odcinka Na Wspólnej!