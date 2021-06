Na wycieczkę z PTTK: Beskid Wyspowy i Dolina Sanki

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się 16 maja i potrwa niemal do końca października. Przewidziano w sumie ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 12 czerwca, a jej tytuł to „Wycieczka górska »Dwa Sałasze« (Beskid Wyspowy)”. Oto punkty 14-kilometrowej trasy (600 metrów przewyższeń): Laskowa – Korab – Sałasz – Sałasz Zachodni – Miejska Góra – Limanowa. Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na dworcu MDA (ul. Bosacka, przy stanowisku odjazdu autobusu „Szwagropol” do Limanowej) o godz. 7:10. Odjazd autobusu o 7:30, a powrót do Krakowa – około godz. 19:15 (bilety na przejazd do Laskowej i na powrót z Limanowej należy zakupić wcześniej).