Na wycieczkę z PTTK: Jaskinie w Dolinie Prądnika

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się w maju i potrwa niemal do końca października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 5 września, a jej tytuł to „Jaskinie w Dolinie Prądnika” (cz. 1). Oto punkty 12-kilometrowej trasy: Czajowice – Grota Łokietka – Brama Krakowska – źródło Miłości – Jaskinia Ciemna – Okopy – Grodzisko – Jaskinia Puchacza – Dolina Prądnika – Ojców (zabytkowa architektura uzdrowiskowa, zamek kazimierzowski, Kaplica na Wodzie) – Zamkowa Droga – Smardzowice.