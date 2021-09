Na wycieczkę z PTTK: na Kościuszkowskim szlaku

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się w maju i potrwa niemal do końca października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 18 września, a jej tytuł to „Na Kościuszkowskim szlaku”. Trasa liczy ok. 14 km: Słomniki – dawny kirkut (pomnik Holocaustu) – Niedźwiedź (pałac z XVIII/XIX w., kościół) – Folwark – Zaborze – Las Polanowiec – punkt widokowy – Goszcza (dwór z XIX w.).

Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka w hali podziemnej dworca głównego PKP, koło globusa, o godz. 8:20. Odjazd pociągu w kierunku Słomnik o 8:35 (wymarsz na trasę o godz. 9), a powrót do Krakowa – około godz. 18. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie www.kologrodzkie.pl.