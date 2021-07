Na wycieczkę z PTTK – nie siedź w domu w weekend!

Tegoroczny sezon akcji trwa od połowy maja, a zakończy się w październiku. W sumie jest to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 3 lipca, a jej tytuł to „Na »krzesło« i Chorągwicę”. Trasa liczy ok. 15 km, oto jej punkty: Hucisko – Dom Tadeusza Kantora – Grobowiec Lipowskich – Las Hucisko – Zalesie (dawny folwark) – Kopaliny – Łysa (388 m) – Dobranowice – Chorągwica (420 m) – maszt RTV – Przylesie – Lednica Dolna – Wieliczka. Zbiórka na stacji kolejowej Wieliczka Rynek Kopalnia o godz. 9:10. Powrót do Krakowa ok. 18.