Na wycieczkę z PTTK: odwiedź Dolinę Sąspowską

To już 49. sezon tej akcji. Rozpoczął się 16 maja i potrwa niemal do końca października. W tym czasie ma się odbyć ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski, a poprowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu będzie wykorzystywana komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny; uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Tegoroczny sezon zainaugurowała wyprawa „Powitanie wiosny w dolinkach”, która odbyła się w minioną niedzielę. Teraz przed nami druga wycieczka – już 22 maja – zatytułowana „Przez Dolinę Sąspowską”. Oto punkty 8-kilometrowej trasy: Czajowice – Chełmowa Góra – Skała Jonaszówka – Dolina Sąspowska – Zajazd na Złotej Górze – Ojców. Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka na pętli autobusowej Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40. Wyjazd autobusem o 8:54 (wymarsz na trasę z Czajowic – ok. godz. 9:20), a powrót do Krakowa – około 17:30. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczce są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy.