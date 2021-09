Na wycieczkę z PTTK: Skarby doliny Cedronu i Skawinki

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się w maju i potrwa niemal do końca października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy oraz pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa – zatytułowana „Skarby doliny Cedronu i Skawinki” odbędzie się 26 września. Oto punkty 10-kilometrowej trasy: Wola Radziszowska – Doliną Cedronu – Garcowiec – Zachorzyny (punkt widokowy) – Drożdżownik (331 m) – punkt widokowy – Zawodzie – Kiełek (293 m) – Radziszów. Zbiórka na dworcu KMK „Czerwone Maki” o godz. 9:20 (odjazd autobusu – 9:35). Powrót do Krakowa planowany jest około godz. 16–16:30. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie www.kologrodzkie.pl.