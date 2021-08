Na wycieczkę z PTTK: śladami dawnej Puszczy Karpackiej

Tegoroczna akcja trwa od połowy maja, a zakończy się w październiku. W sumie jest to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa – zatytułowana „Śladami dawnej Puszczy Karpackiej” – odbędzie się w niedzielę 8 sierpnia (jest organizowana wspólnie z Kołem PTTK nr 27 w Skawinie). Trasa liczy ok. 10 km, a jej punkty to: Mogilany – kościół św. Bartłomieja Apostoła, zespół dworski Konopków, zabytkowy park – Podogrodzie – Las Bronaczowa – rezerwat „Kozie Kąty” – Łuża – Zadworze – Radziszów (izba regionalna, dwór, kościół). Zbiórka na pętli autobusowej Borek Fałęcki o godz. 7:50. Powrót do Krakowa ok. godz. 16:30. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie (www.kologrodzkie.pl).