Na wycieczkę z PTTK: spotkanie nad Zimną Rzeczką na zakończenie 50. sezonu akcji

Trwa on od kwietnia. W sumie odbyło się kilkadziesiąt weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski, prowadzonych przez licencjonowanych przewodników turystycznych PTTK. Udział w akcji jest bezpłatny.

Zakończenie tegorocznego sezonu zaplanowano na niedzielę 23 października, a jego tytuł to „Spotkanie nad Zimną Rzeczką”. Do wyboru będą dwie trasy. Pierwsza z nich ma ok. 9 km. Oto jej punkty: Przeginia Duchowna – Retoryjka – Las Bojarowicza – Dolina Zimnej Rzeczki – Gospoda „Nad Zimną Rzeczką” (zakończenie sezonu, ognisko, konkurs, zabawa przy muzyce) – Dolina Zimnej Rzeczki – szlak niebieski – formacje skalne – Rusocice Jałowce. Zbiórka na pętli autobusowej na Salwatorze o godz. 7:15. Odjazd autobusu nr 249 o godz. 7:30, wymarsz na trasę z Przegini Duchownej ok. 8:10, a powrót do Krakowa – ok. 16:30.