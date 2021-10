Na wycieczkę z PTTK: Spotkanie pod Sokolicą na zakończenie akcji

Trwa on od maja. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski, prowadzonych przez licencjonowanych przewodników turystycznych PTTK. Udział w akcji jest bezpłatny.

Zakończenie tegorocznego sezonu zaplanowano na 24 października, a jego tytuł to „Spotkanie pod Sokolicą”. Do wyboru będą dwie trasy. Pierwsza z nich ma ok. 8 km. Oto jej punkty: Radwanowice – zespół dworski z XIX w., cmentarz wojenny – Przegórze – Grzybowa – pomnik Powstańców Styczniowych – Wąwóz Przecówki – Dolina Będkowska – Brandysówka (spotkanie na zakończenie akcji) – Brama Będkowska – Będkowice Rynek. Zbiórka na pętli autobusowej Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 7:45 (odjazd autobusu nr 278 o godz. 8:02, wymarsz na trasę z Radwanowic ok. 8:45, a powrót do Krakowa – ok. 17).