Na wycieczkę z PTTK: spotkanie z żubrami i enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się w maju i potrwa niemal do końca października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy oraz pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 11 września, a jej tytuł to „Na spotkanie z żubrami. Pożegnanie lata”. Trasa liczy ok. 14 km, oto jej punkty: Zabierzów Bocheński – Bobrowe rozlewisko – Żubrostrada (Droga Mikluszowska) – rezerwat „Gibiel” – dawna gajówka Poszynka – Poszyna (ośrodek hodowli żubrów) – uroczysko „Osikówka” – rezerwat „Długosz Królewski” – Stanisławice. Zbiórka na pętli autobusowej „Kombinat” o godz. 8:45. Powrót do Krakowa ok. 17:15 lub 18:30 (w zależności od warunków pogodowych i kondycji uczestników).