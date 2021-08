Na wycieczkę z PTTK: W podtarnowskiej dolinie Dunajca

Tegoroczny sezon akcji rozpoczął się w maju i potrwa niemal do końca października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa – zatytułowana „W podtarnowskiej dolinie Dunajca” – odbędzie się 29 sierpnia. Oto punkty 16-kilometrowej trasy: Tarnów Mościce – Zbylitowska Góra (kościół Krzyża Świętego z 1464 r., dwór Żabów z XIX w.) – Las Buczyna – miejsce straceń 1939–1945 – Zgłobice (dwór z XVIII/XIX w.) – Brzezinki – Aleja Jaworowa – Park Soślina.