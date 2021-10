Na wycieczkę z PTTK: wałami Wisły lub górskim szlakiem

Tegoroczny sezon akcji ruszył w maju, a zakończy się 24 października. W sumie to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy oraz pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższe dwie wyprawy odbędą się 17 października. Tytuł pierwszej z nich to „Wałami Wisły w poszukiwaniu dworów i pałaców”. Trasa liczy ok. 10 km, oto jej punkty: Jeziorzany – Sowiarka – Ściejowice (dwór z XIX w.) – grodzisko – Stróżnica – Piekary (pałac z XIX w.) – stopień wodny „Kościuszko” – Kryspinów (stopień wodny). Zbiórka na pętli autobusowej na Salwatorze o godz. 9:15 (odjazd autobusu nr 239 o 9:32, wymarsz na trasę z Jeziorzan około godz. 10, a do Krakowa ok. 17).