Na wycieczkę z PTTK: Warownie Jurajskie – Korzkiew

Tegoroczny sezon akcji trwa od połowy maja, a zakończy się w październiku. W sumie jest to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się 27 czerwca, a jej tytuł to „Warownie Jurajskie – Korzkiew”. Trasa liczy ok. 11 km, oto jej punkty: Biały Kościół – Skalska Droga – Dolina Prądnika – Prądnik Korzkiewski – Grębynice – Korzkiew (zamek) – Chochoł – Przybysławice – Biała Góra (319 m) – Trojanowice. Zbiórka na pętli autobusowej Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40. Wymarsz na trasę z Białego Kościoła ok. 9:15, a powrót do Krakowa ok. 16:30. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy.