Nadchodzi epoka irracjonalizmu i manipulowania strachem

Nastaje nowa epoka, a ja zdecydowanie należę do poprzedniej. Tej nowej nie lubię i życzę jej wszystkiego najgorszego. Chciałabym żeby się wycofała w niebyt, zanim zafunduje nam panowanie irracjonalności, postprawdy, rozszalałych emocji, wszelkich psychofizycznych manipulacji i zniewolenia. W tę nową erę nie mam najmniejszego zamiaru się wpisywać.

Sygnały zmiany są coraz liczniejsze. Jeszcze wydają się z sobą nie powiązanie, więc niegroźne. Ale przecież kawałeczki puzla jakoś dziwnie do siebie pasują. Taki drobiazg: włączam radio i słyszę głos kobiecy, w którym brzmią panika i niewysłowiona rozpacz. Chryste, myślę, stało się potwornego. Nic z tych rzeczy: to tylko radiowa reklama, a kobietę do histerii doprowadziło poranne kasłanie dzieci (!) Od tysięcy lat dzieciom zdarza się kasłać, co nie jest fajne ale normalne. Nienormalna jest reakcja. Przykład wart uwagi, bo symptomatyczny. Spece od reklamy doskonale nas znają: wiedzą, że niewinny kaszel wywołuje u wielu matek panikę.