Nadchodzi niestabilny rok 2022. W niestabilnym świecie same niewiadome

Prognozowanie traktuję z przymrużeniem oka, jak łamigłówkę ciekawszą od scrabbli i telewizora. Zapraszam do zabawy.

W roku ubiegłym poszło mi nieźle. Pisałam, że po odejściu Merkel nie wiemy czy CDU/CSU utrzymają władzę, bo niewykluczona jest inna koalicja: Zieloni-Lewica-SPD. Pomyliłam się, nie uwzględniając FDP, która – jak dziś wiemy - dostała w nowym niemieckim rządzie kilka ministerstw.

Jeśli chodzi o Białoruś, zakładałam że bezwzględny Łukaszenka będzie musiał odejść później, nie w roku 2021. A „na razie będzie truł umysły antypolską propagandą, czego nie wolno lekceważyć.” Dziś Łukaszenka trzyma się na moskiewskiej kroplówce, co dla nas jest fatalne, bo powinno nam zależeć na Białorusi nie do końca zwasalizowanej.

Pisałam też, że Rosja targana post-imperialnymi namiętnościami, dysponująca świetną dyplomacją i wyposażona w Putina, któremu otrucie opozycjonisty przychodzi łatwo jak splunięcie, musi się określić wobec globalnego konfliktu Waszyngton-Pekin. Aby zachować władzę, Putin musi mieć sukcesy. W polityce wewnętrznej takowych nie widać, więc pozostaje zagranica, zwłaszcza „bliska zagranica”. Dziś dodałabym, że decyzję podjęto i Kremlowi bliżej do Pekinu niż Waszyngtonu. A Brukselą gardzi, co widać w grze z dostawami gazu i... imigrantów. Nie wykluczyłabym, że strumień imigrantów będzie przekierowany na Ukrainę. To pozwoliłoby upiec 3 pieczenie: pasztet w postaci kryzysu humanitarnego dla Polski, nękanie Unii oraz związanie sporej części ukraińskich służb.