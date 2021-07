Nadwiślanka Nowe Brzesko znowu w okręgówce. Cud w Rożnowej i 101 goli na stulecie klubu

Chwilę później na boisku rozpoczęło się świętowanie sukcesu, na który w Nowym Brzesku czekano od dziewięciu lat. Tyle bowiem czasu upłynęło od sezonu 2011/12, gdy Nadwiślanka doznała degradacji do klasy A. W pierwszych sezonach po spadku o promocji nikt nie myślał. Klub borykał się z dużymi problemami organizacyjnymi i był co najwyżej aklasowym średniakiem. Bardzo blisko sukcesu było natomiast przed rokiem. Doszło wtedy do bezprecedensowej sytuacji: drużyna nie awansowała, choć nie przegrała żadnego meczu w sezonie! Za sprawą czterech remisów była jednak tylko wiceliderem po rundzie jesiennej, a wiosną rozgrywki zawieszono z powodu pandemii.

- Bardzo nas bolało, że nie mieliśmy wtedy możliwości powalczenia o pierwsze miejsce -

nie kryje prezes klubu Krzysztof Micuda, w przeszłości przez wiele lat jego zawodnik. Inny z byłych graczy, Tomasz Frączkiewicz, pełni role kierownika drużyny.