Nadwiślanka pokazała siłę w pucharze, teraz chce walczyć o awans do okręgówki

Pucharowa przygoda trwająca aż do wiosny, to dobry upominek na przypadające w tym roku stulecie klubu. Aby znaleźć się na tym etapie Nadwiślanka wygrała jesienią rozgrywki w wielickim Podokręgu Piłki Nożnej, co zdarzyło się pierwszy raz w historii. W decydującym meczu pokonała czwartoligowe Śledziejowice po serii rzutów karnych.

mówi trener gospodarzy Konrad Tyrpuła.

Pucharowe rozgrywki są już miłym wspomnieniem, a tymczasem już jutro Nadwiślanka rozpoczyna rundę rewanżową w wielickiej klasie A. Pierwszym rywalem będzie Contra Sułków. Gospodarze są zdecydowanym faworytem. Po rundzie jesiennej zajmują drugie miejsce w tabeli (tracą 3 punkty do prowadzącej Iskry Zakrzów). Rywale też są drudzy, tyle, że od końca… Trener Tyrpuła nie owija w bawełnę.

- Będziemy grali o awans, nie będę zakłamywać rzeczywistości. Przygoda pucharowa utwierdziła nas w tym, że stać nas grę w wyższej klasie. Jednak osiągnięcie tego celu nie będzie łatwe. Czeka nas mnóstwo pracy, ciężkich meczów. Ale finalnie liczę, że nam się powiedzie.

Do rundy wiosennej Nadwiślanka przystąpiła z dwoma nowymi zawodnikami. Bramkarz Kamil Herdzik (ostatnio Grębałowianka) zagrał w środę cały mecz i był bardzo pewnym punktem zespołu. Nie popełnił żadnego błędu, a przy bramkach był bez szans. - Kamil to jest wartość sama w sobie. Jestem przekonany, że w nadchodzących meczach ligowych niejeden raz nam pomoże – zapowiada trener. Bramkarz jest też przykładem, że nawet na poziomie klasy A można się wykazywać profesjonalnym podejściem do gry. Mimo, że do Nowego Brzeska ma 70 kilometrów, jest na każdym treningu.