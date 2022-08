Nadwiślanka przed startem okręgówki. Zwycięska kadra się rozeszła...

Nadwiślanka przeszła latem prawdziwą kadrową rewolucję. Nastrój euforii wywołany ubiegłorocznym powrotem do okręgówki szybko minął. Z graczy, którzy przyczynili się do tamtego awansu i zagrali w okręgówce, w klubie pozostali Tomasz Chojka, Konrad Komenda, Damian Gruchała, Nikita Susha, Piotr Niciarz i Dawid Wołoszyn. Pozostali przenieśli do klubów (w tym futsalowych), które zaoferowały im korzystniejsze warunki, albo zrezygnowali z gry, nie mogąc pogodzić treningów z pracą zawodową. W Nadwiślance nie ma już m. in. Kamila Herdzika, Kamila Moskala, Igora Lyvki, Andrzeja Musiała, Mateusza Waryłkiewicza, Michała Bździuły i Krzysztofa Zawory, czyli filarów zespołu. Trzej młodzi wychowankowie, w tym zdolny Krzysztof Waryłkiewicz, zostali wykupieni przez działaczy z sąsiedniej Drwini mimo braku zgody swojego klubu na odejście z Nowego Brzeska.