Nagroda „Filar Przedsiębiorców 2022” i grad wyróżnień dla małopolskich doradców podatkowych. W ciężkich czasach wszyscy ich potrzebują Zbigniew Bartuś

Małopolscy doradcy podatkowi stali się podporą przedsiębiorców w pandemii i są nią także teraz, w jeszcze trudniejszych czasach kumulacji wielu kryzysów. To więc logiczne, że Nagroda Forum Przedsiębiorców Małopolski – FILAR PRZEDSIĘBIORCÓW 2022 – trafiła do Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych „za bezcenne wsparcie udzielone małopolskim przedsiębiorcom oraz tytaniczną wytrwałość w mówieniu prawdy o systemie podatkowym i dążeniu do tego, by prawo było prawem w ciężkich czasach pandemii, Polskiego Ładu, spiętrzenia kryzysów i wojny w Ukrainie". Wręczyliśmy ją na ręce niezawodnej Justyny Zając-Wysockiej, przewodniczącej zarządu MO KIDP, w dniu dorocznego święta doradców podatkowych.