Najbardziej poszukiwani pracownicy w Krakowie w marcu 2022. Padł rekord: dwa razy więcej ofert niż w 2021 roku i więcej niż przed pandemią

Ponad 4,1 tys. ofert pozyskanych w ostatnim miesiącu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie to świetny wynik. Przed rokiem, gdy w całej Małopolsce szalała druga fala pandemii, do GUP wpłynęło nieco 2020 ofert. Teraz u progu wiosny z wolna wygasa piąta fala, równie tragiczna, ale z gospodarczego punktu widzenia zupełnie inna: nie ma twardego lockdownu paraliżującego działalność ważnych dla Krakowa branż, jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, wręcz przeciwnie - większość restrykcji zostało zniesione lub złagodzone. Firmy nauczyły się w miarę normalnie funkcjonować mimo obecności koronawirusa.

W ostatnich tygodniach głównym tematem wśród krakowian, nie tylko pracodawców, stał się najazd Rosji na Ukrainę i związany z nim bezprecedensowy napływ uchodźców w naszego kraju. Kraków stał się od początku jednym z głównych kierunków ucieczki. Zarazem silnie odczuł putinowską napaść także z tego powodu, że w branży produkcyjnej, budownictwie, logistyce pracuje coraz więcej Ukraińców. Ci pracownicy, ze zrozumiałych względów, zaczęli opuszczać swe miejsca pracy - by walczyć na froncie z najeźdźcą lub wspierać kolegów na zapleczu. To dla wielu firm w Krakowie nie lada problem. Dlatego liczba wakatów na przełomie lutego i marca zaczęła rosnąć. Czy to się zmieni? Część uchodźców deklaruje chęć natychmiastowego podjęcia pracy - co umożliwiają zarówno przepisy unijne, jak i szczegółowe krajowe regulacje wprowadzone w ramach specustawy. Trzeba jednak pamiętać, że największą grupę uchodźców stanowią kobiety z małymi dziećmi oraz seniorzy.