Najbardziej pożądane komunijne prezenty. Podpowiadamy, co kupić na komunię 9.05.2023

Jak godnie uczcić

Z pewnością już mierzone i kupowane są sukienki, buty, sweterki, koszule czy wianki komunijne. Nie można też zapomnieć o dodatkach: torebkach, muszkach, krawatach, bolerkach czy rękawiczkach. Kiedy bohaterowie wydarzenia i ich rodzice są zajęci dopasowaniem stroju, reszta rodziny i przyjaciół zachodzi w głowę, co też sprezentować, by godnie uczcić wielki dzień, ale i sprawić radość dziecku.

Maj to miesiąc komunii. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej pozostaje w pamięci dziecka i całej rodziny na długie lata. Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziny.

Na pamiątkę Komunii Świętej

Nie wszyscy wiedzą, że znajdziemy też Biblię w wersji komiksowej. Jest do przyjazna dzieciom opowieść, która w atrakcyjnej formie zachęca do lepszego zrozumienia historii zbawienia i poznania postaci, które odmieniły losy świata. Taka forma wychodzi naprzeciw nie tylko potrzebom dzieci i młodzieży, lecz również wielu osób dorosłych, kształtowanych w znacznym stopniu przez kulturę wizualną.

Trafić z prezentem komunijnym

Tutaj warto postawić przede wszystkim na klasykę i ponadczasowość upominku. Biżuteria, stosowna na prezent komunijny, to: złoty łańcuszek z krzyżykiem lub medalikiem, zegarek, srebrne lub złote kolczyki, bransoletka z symbolicznymi zawieszkami, bądź komplety biżuterii na komunię.

Dobrym pomysłem na prezent komunijny jest dobrej jakości sprzęt elektroniczny. Wybór najczęściej zależy od potrzeb i zainteresowań dziecka, ale taki prezent jest odpowiedni zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca. Mogą to być między innymi: czytnik e-booków, tablet graficzny, laptop, aparat fotograficzny, smartfon, smartwatch, konsola do gier, czy głośniki bezprzewodowe. Taki nowoczesny upominek z pewnością będzie cieszyć, ale służyć może nie tylko do zabawy, ale i do nauki. Ponadto w ten sposób dziecko może rozwijać swoje pasje.

Sportowy prezent (taki jak choćby: rolki, rower, trampolina do ogrodu) można dopasować do upodobań dziecka. Oczywiście, warto wcześniej zapytać rodziców czy rodzeństwo bohatera dnia.