Najbogatsza gmina wiejska w Małopolsce jest pod Krakowem. Znów płaci podatek od zamożności 30.03.2023

Zamożność samorządów jest liczona od wpływów do budżetu przeliczonych na jednego mieszkańca. W Wielkiej Wsi te wpływy to 3729,1 zł na mieszkańca. W powiecie krakowskim kolejna gmina za nią ma prawie tysiąc złoty mniej na mieszkańca.

W całej sprawie chodzi to, że gmina Wielka Wieś, jako bogata płaci tzw. janosikowe (przeznaczane dla gmin biedniejszych) i jest jedyną taką wiejską gminą w Małopolsce. Taki podatek płaci jeszcze tylko miasto Kraków i powiat krakowski. A w całym kraju zapłaci go w tym roku 96 gmin i 28 powiatów.

Gmina Wielka Wieś szuka sposobów oszczędzenia, żeby zmniejszyć podatek od zamożności. Może w tym pomóc meldowanie się mieszkańców. Dlatego wielkowiejski samorząd zachęca do meldowania się organizując loterię. W tym roku będzie druga edycja Wielkowiejskiej Loterii Meldunkowej. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są od 16 marca do 14 maja.

Jak zmniejszyć janosikowe najbogatszej gminy?

- Na ten rok mamy naliczone około 1,5 mln zł tzw. janosikowego. Dla nas to bardzo duża kwota, którą co roku musimy oddawać. Ta opłata byłaby mniejsza, gdyby wszyscy mieszkańcy się zameldowali. Szacujemy, że około 2 tysiące osób mieszkających w naszej gminę jest niezameldowanych. To około 12 - 13 procent wszystkich mieszkańców, czyli bardzo dużo. Dlatego loterią z nagrodami zachęcamy ich, żeby się meldowali - mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.

Bogata gmina Wielka Wieś więcej traci

Do zameldowania samorządowcy zachęcają m.in. poprzez pierwszeństwo w przyjęciach do szkół, przedszkoli, żłobków. Miejsca w gminnych placówkach są dla dzieci zameldowanych. Gminni urzędnicy mówią, że zameldowań jest więcej w okresie rekrutacji do placówek oświatowych. Wzrost meldunków jest widoczny także w czasie organizowania loterii.

Wielkowiejska Loteria Meldunkowa z nagrodami

Uruchomienie Loterii Meldunkowej, czyli rodzaju gry losowej, jest możliwe po zdobyciu zezwolenia Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, podlegającej Ministerstwu Finansów. Mamy wszystkie zgody, żeby loterię organizować. W ubiegłym roku - do pierwszej edycji loterii przystąpiło 1300 mieszkańców, w tym 100 nowo zameldowanych. To pokazuje, że zainteresowanie jest duże - podkreśla Joanna Zając z Referat Promocji i Rozwoju Gminy.

Jak zaznacza loteria jest zarówno dla tych, którzy są zameldowani od lat (to jedna kategoria uczestników), jak i dla tych, którzy meldują się w ostatnim czasie (to druga kategoria). W tym roku są dwie pule nagród dla zameldowanych od dawna i dla meldujących się obecnie. A do wygrania są telewizory, rowery, ekspresy do kawy, odkurzacze, zegarki (smartwatch).

W loterii może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która od 1 stycznia tego roku do maja złoży deklarację podatkową PIT za 2022 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, wskazując gminę Wielka Wieś jako jej miejsce zamieszkania, jest zameldowana na terenie gminy i zgłosiła się do loterii.