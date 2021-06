Najlepsi strzelcy Euro 2020 - KLASYFIKACJA. Kto królem strzelców piłkarskich mistrzostw Europy? 19.06

Najlepsi strzelcy w całej historii Euro

Najwięcej goli w historii na jednej imprezie rangi ME strzelił Michel Platini. Słynny Francuz w ME 1984 w 5 spotkaniach aż 9-krotnie trafił do siatki rywali. Do tego wyniku nikt się już nawet nie zbliżył. Drugi w rankingu jego rodak Antoine Griezmann na poprzednim Euro, w 2016 r., strzelił 6 goli, a grał w aż 7 meczach.

Królowie strzelców ME 1960-2016