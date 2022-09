Najlepsze miejsca do pracy w Krakowie. Działające pod Wawelem firmy znalazły się w czołówce prestiżowego rankingu Great Place to Work Zbigniew Bartuś

Aż sześć firm działających w Krakowie oraz jedna rodem z Rabki Zdroju znalazło się w ścisłej czołówce zastawienia najlepszych miejsc do pracy w Polsce w prestiżowym globalnym rankingu Great Place to Work. Dominują w tym gronie globalne korporacje technologiczne tworzące nowoczesne oprogramowanie i świadczące usługi dla biznesu. Ich atutem jest przyjazna atmosfera w pracy. Źródło: GreatPlaceToWork.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

Aż sześć firm działających w Krakowie oraz jedna rodem z Rabki Zdroju znalazło się w ścisłej czołówce zastawienia najlepszych miejsc do pracy w Polsce w prestiżowym globalnym rankingu Great Place to Work. Dominują w tym gronie globalne korporacje technologiczne tworzące nowoczesne oprogramowanie i świadczące usługi dla biznesu. Ich atutem jest przyjazna atmosfera w pracy. Wysokość zarobków i benefity są ważne, ale odgrywają w tym rankingu drugoplanową rolę. Kluczowe jest to, jak pracownik się czuje i czy lubi wykonywać swoją robotę w trybie i w warunkach stworzonych przez pracodawcę. Jeśli chcesz poznać szczegóły i sprawdzić, kto w Krakowie trafił na najnowszą listę Great Place to Work, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.