Najlepsze studia MBA w Polsce. Kraków w pierwszej piętnastce w nowym rankingu Perspektyw Małgorzata Mrowiec

Tuż po północy 29 lutego opublikowany został Ranking MBA Perspektywy 2024. MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej. Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową oraz Executive MBA z Akademii Leona Koźmińskiego to najlepsze (ex aequo) polskie programy w tym najnowszym rankingu. Nie zabrakło w nim - w pierwszej, Złotej Piętnastce - studiów, które można podjąć w Krakowie, a dokładniej - w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.